In 500 per l’addio a Evan Oscar Delogu | il dolore di una comunità intera
In tanti, almeno 500 persone - tra rose bianche a comporre un grande cuore - si sono stetti attorno ai familiari, in testa il padre Walter e la sorella Andrea, artista, scrittrice e showgirl, per dare l’ ultimo saluto al 18enne Evan Oscar Delogu, morto mercoledì scorso in un incidente stradale, in sella alla sua moto, in via Vittor Pisani a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. L’addio al giovane,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
