Impugna il fucile e minaccia Gualtieri | hai buttato giù la mia casa ora tocca a te Solidarietà bipartisan al sindaco Rocca | inaccettabile
Un pregiudicato vicino ai clan sinti Komarov-Hilicic pubblica una foto con fucile mitragliatore e minaccia il sindaco e la sua famiglia per la demolizione di due ville abusive. Gualtieri, Rocca e le istituzioni compatte: «Continueremo a lavorare con determinazione contro le mafie». Al sindaco la solidarietà bipartisan della politica e degli “addetti ai lavori”. Armato di fucile minaccia sui social Gualtieri. Un messaggio di morte, corredato da un’immagine brutale e inequivocabile: è il livello di intimidazione che ha colpito il primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, e la sua famiglia. La pesante minaccia, pubblicata sui social da un pregiudicato di etnia sinti vicino ai noti clan Komarov-Hilicic – storicamente legati ai Casamonica – è una reazione diretta e virulenta alla ferma azione del Campidoglio e del Municipio delle Torri che ha portato alla demolizione di due ville abusive. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
