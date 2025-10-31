Imprese Rottoli Rs Italia | Ascolto digitalizzazione e sostenibilità focali per Mro

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - “Ascolto, digitalizzazione e sostenibilità sono le chiavi per il procurement dei materiali indiretti (Mro) del futuro. La ricerca per noi è innanzitutto un momento di allineamento con l'ecosistema in cui operiamo. L'Mro è un'area in profonda evoluzione e per noi comprendere le necessità, in particolare dei nostri clienti e degli specialisti del procurement, è fondamentale per rispondere a trend, criticità e domande del settore”. Così Massimiliano Rottoli, amministratore delegato di Rs Italia, commentando i risultati della ricerca ‘Il Procurement dei materiali Indiretti in Italia 2025', promossa da Rs Italia in collaborazione con l'Università Europea di Roma e Adaci (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management) presentata oggi a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imprese, Rottoli (Rs Italia): "Ascolto, digitalizzazione e sostenibilità focali per Mro"

Approfondisci con queste news

Imprese, Rottoli (Rs Italia): “Ascolto, digitalizzazione e sostenibilità focali per Mro” - (Adnkronos) – “Ascolto, digitalizzazione e sostenibilità sono le chiavi per il procurement dei materiali indiretti (Mro) del futuro. Da sassarinotizie.com

Imprese, Rottoli (RS Italia): "Mro in evoluzione. Ascoltiamo necessità del settore" - "L'MRO (Maintenance, Repair and Operations) è un'area in profonda evoluzione e per noi l'ascolto, in particolare dei nostri clienti e degli specialisti del procurement, è fondamentale pe ... Lo riporta msn.com

Imprese, l'indagine: "Procurement Mro da voce di spesa ad ambito che genera valore" - Nel procurement dei materiali indiretti (Mro) in Italia è in atto una metamorfosi: le aziende investono su digitalizzazione, competenze e processi strutturati, mentre riconoscono all’uff ... Lo riporta msn.com