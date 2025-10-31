Imprese Delbufalo | Acquisti Mro non più secondari ma fonte di creazione del valore

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - “Metamorfosi significa cambiamento culturale in relazione agli acquisti (Mro), che non sono più considerati come acquisti secondari e non strategici, ma diventano a tutti gli effetti fonte di creazione del valore. Questo emerge dal fatto che l'ufficio acquisti è più responsabilizzato nella razionalizzazione e nella quantificazione dei fabbisogni e che vengono utilizzate prevalentemente tecnologie abilitanti per rendere ancora più efficiente questo processo”. Lo spiega Emanuela Delbufalo, docente di Economia e Gestione delle Imprese dell'Università Europea Di Roma, alla presentazione della ricerca 'Il Procurement dei materiali Indiretti In Italia 2025', quarta edizione dell'indagine sui processi di acquisto degli Mro promossa da Rs Italia in collaborazione con l'Università Europea di Roma e Adaci (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imprese, Delbufalo: "Acquisti Mro non più secondari ma fonte di creazione del valore"

Leggi anche questi approfondimenti

IL COMUNE DI MONTOPOLI INFORMA NUOVA OPPORTUNITÀ PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI MONTOPOLI DI SABINA L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Confartigianato Imprese Rieti, sta promuovendo la costituzione di una - facebook.com Vai su Facebook

Imprese, Delbufalo: "Acquisti Mro non più secondari ma fonte di creazione del valore" - “Metamorfosi significa cambiamento culturale in relazione agli acquisti (Mro), che non sono più considerati come ... Lo riporta iltempo.it

Imprese: Delbufalo, 'Ufficio acquisti più responsabilizzato in razionalizzazione e quantificazione fabbisogni' - "Metamorfosi significa cambiamento culturale in relazione agli acquisti (Mro), che non sono più considerati come acquisti secondari e non strategici, ma diventano a tutti gli effetti fon ... Si legge su msn.com

Imprese, Rottoli (Rs Italia): "Ascolto, digitalizzazione e sostenibilità focali per Mro" - “Ascolto, digitalizzazione e sostenibilità sono le chiavi per il procurement dei materiali indiretti (Mro) del futuro. Riporta iltempo.it