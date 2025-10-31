Due aree gioco nel cuore della città ricevono la donazione dell’imprenditore Simone Monterubbianesi, volto noto della ristorazione cittadina e deus ex machina di Mani in Pasta, Ambrosia e dell’Antica Rosticceria Rovereto. Monterubbianesi ha infatti donato nuovi giochi per bambini destinati al Parco Fiore di via Montello e al Parco Formentini, entrambi in zona viale De Gasperi. Le due aree verdi sono gestite dall’ Associazione Cittadini Insieme Albola Centro, che ha accolto l’iniziativa con entusiasmo. Il presidente Gianni Ricci ha espresso profonda gratitudine per il gesto: "Ringrazio di cuore Simone Monterubbianesi per il supporto, senza il quale non potremmo mettere a disposizione dei ragazzi questi spazi e queste attrezzature". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imprenditore dona due aree gioco ai parchi del centro