In caso di smarrimento di un bagaglio, qualora siano acclarate le responsabilità della compagnia aerea, quest'ultima ha il dovere di risarcire il proprio cliente anche nell'impossibilità di quantificare con precisione il danno arrecatogli e il giudice non può rifiutarsi di accordare tale rimborso. Si tratta in sostanza di procedere con il cosiddetto risarcimento in via equitativa, stabilendo pertanto ciò che il passeggero porta solitamente con sé in valigia quando affronta un viaggio in aereo, e quantificando il numero degli oggetti necessari sulla base dei giorni che separano l'andata e il ritorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Impossibile quantificare il danno per un bagaglio smarrito? Le compagnie aeree devono comunque risarcire i passeggeri