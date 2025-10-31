Impiantistica e turismo montano | Estendere il pass annuale anche all' estate

Leccotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lombardia investe molto sull’impiantistica e sui comprensori sciistici, anche grazie a politiche mirate e strumenti concreti come i Patti territoriali. Lo ricorda il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini precisando che “Con oltre 114 milioni di euro di risorse destinate a questi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

