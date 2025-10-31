Impianti di accumulo di energia; ne spunta un secondo a Borgo Sabotino

Sono due, e non solo uno, gli impianti di accumulo di energia in fase di autorizzazione, la cui realizzazione è prevista a Borgo Sabotino, presso Latina. La circostanza è emersa nel corso della commissione Trasparenza, convocata dalla presidente Maria Grazia Ciolfi (M5S) per esaminare l’iter e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

