Immunoterapia per il tumore allo stomaco | la ricerca dell' Istituto dei tumori di Milano
Immunoterapia per combattere il tumore allo stomaco, senza l'intervento chirurgico. È il risultato di uno studio, denominato ‘Infinity’, condotto all'interno dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano e pubblicato su ‘Annals of Oncology’, una delle riviste più importanti al mondo in campo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
