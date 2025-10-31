Immagina Film Festival torna all’ArtGarage di Pozzuoli con la VII edizione

2anews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna allArtGarage a Pozzuoli, l’appuntamento internazionale con la videodanza con la VII edizione di Immagina Film Festival.  IMMAGINA Film Festival, organizzato e curato da ArtGarage, hub coreografico attivo da oltre vent’anni sul territorio, torna con la VII edizione dal 5 al 9 novembre 2025 negli spazi di ArtGarage a Pozzuoli (Via Bognar, 21), nel cuore . 🔗 Leggi su 2anews.it

immagina film festival torna all8217artgarage di pozzuoli con la vii edizione

© 2anews.it - Immagi]na Film Festival torna all’ArtGarage di Pozzuoli con la VII edizione

Argomenti simili trattati di recente

immagina film festival tornaA POZZUOLI - IMMAGI]NA Film Festival, la settima edizione dal 5 al 9 novembre - IMMAGI]NA Film Festival, organizzato e curato da ArtGarage, hub coreografico attivo da oltre vent’anni sul territorio, torna con la VII edizione dal 5 al 9 novembre 2025 negli spazi di ArtGarage a Poz ... Secondo napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Immagina Film Festival Torna