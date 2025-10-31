Immagina Film Festival torna all’ArtGarage di Pozzuoli con la VII edizione
Torna all’ArtGarage a Pozzuoli, l’appuntamento internazionale con la videodanza con la VII edizione di Immagina Film Festival. IMMAGINA Film Festival, organizzato e curato da ArtGarage, hub coreografico attivo da oltre vent’anni sul territorio, torna con la VII edizione dal 5 al 9 novembre 2025 negli spazi di ArtGarage a Pozzuoli (Via Bognar, 21), nel cuore . 🔗 Leggi su 2anews.it
