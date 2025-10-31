Illuminazione pubblica a Modena dopo 80 anni Hera cede il passo | Edison vince l’appalto

Modena, 31 ottobre 2025 – Colpo di scena nella gestione dell’illuminazione pubblica. Hera Luce non ce l’ha fatta e ad aggiudicarsi la gara indetta dal Comune è stata Edison, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Le differenze di punteggio sul piano tecnico sono state minime: 65,43 per Edison, 64,63 per Hera Luce, 63,83 per Engie Servizi. Gli altri a seguire. La differenza l’ha fatta l’offerta economica. L’esito della gara e quindi il rapporto con il nuovo titolare non è stato ancora formalizzato: occorrerà definire questo passaggio per stipulare il contratto operativo. Edison gestirà il servizio per nove anni, per una spesa complessiva di oltre 52 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

