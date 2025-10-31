Illuminazione pubblica a Modena dopo 80 anni Hera cede il passo | Edison vince l’appalto

Ilrestodelcarlino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena, 31 ottobre 2025 –  Colpo di scena nella gestione dell’illuminazione pubblica. Hera Luce non ce l’ha fatta e ad aggiudicarsi la gara indetta dal Comune è stata Edison, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Le differenze di punteggio sul piano tecnico sono state minime: 65,43 per Edison, 64,63 per Hera Luce, 63,83 per Engie Servizi. Gli altri a seguire. La differenza l’ha fatta l’offerta economica. L’esito della gara e quindi il rapporto con il nuovo titolare non è stato ancora formalizzato: occorrerà definire questo passaggio per stipulare il contratto operativo. Edison gestirà il servizio per nove anni, per una spesa complessiva di oltre 52 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

illuminazione pubblica a modena dopo 80 anni hera cede il passo edison vince l8217appalto

© Ilrestodelcarlino.it - Illuminazione pubblica a Modena, dopo 80 anni Hera cede il passo: Edison vince l’appalto

News recenti che potrebbero piacerti

illuminazione pubblica modena dopoModena, illuminazione pubblica: Edison si aggiudica la gara - Politica: Dalla multiutility controllata interamente dal gruppo francese Électricité de France offerta economica più bassa rispetto agli altri 7 candidati, tra cui Hera ... Da lapressa.it

Illuminazione pubblica. L’assessore Zanca: "Risparmio annuale di un milione e mezzo" - Dopo Hera Luce, il bando affiderà il servizio a costi più contenuti "La prima gara dopo decenni? Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Illuminazione Pubblica Modena Dopo