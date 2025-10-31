Iliad ci ripensa e studia l’incastro con Wind-Tre

Il mercato delle telecomunicazioni italiano è vicino a una svolta. Dopo l'interruzione delle trattative tra Tim e Iliad risalenti alla scorsa primavera, rimbalzano indiscrezioni secondo cui l'operatore francese starebbe trattando una joint venture con WindTre, il terzo operatore italiano per quota di mercato controllato dal conglomerato di Hong Kong Ck Hutchison. Interpellate, Iliad e WindTre hanno opposto un «» senza tuttavia smentire la notizia che era iniziata a circolare da ieri dopo un lancio dell'agenzia Reuters. La joint venture, tuttavia, potrebbe non essere l'unica opzione disponibile tra le parti, che stanno trattando anche in considerazione dei possibili incastri in chiave Antitrust (Iliad, infatti, è nata in Italia nel 2016 come rimedio della fusione tra Wind e Tre) e insieme avrebbero una quota di mercato superiore al 35 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

