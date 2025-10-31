Ilaria Salis Elisabetta Brunelli va ad ascoltarla a Bologna e viene aggredita

La presidente provinciale di Confedilizia Bologna, Elisabetta Brunelli, va ad ascoltare un intervento di Ilaria Salis alla Facoltà di Lettere dell'Università felsinea e viene aggredita da gruppi di estrema sinistra. La denuncia arriva da Fratelli d'Italia e solleva un nuovo polverone politico, visto l'imbarazzato silenzio del campo progressista. Lo sfondo è quello della occupazione abusiva del Collettivo Plat di un palazzo in via Don Minzoni, sempre a Bologna. Occupazione sostenuta anche dalla europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, da sempre vicino alla lotta dei movimenti per la casa. Il collettivo ultimamente si è anche reso protagonista di picchetti contro gli sfratti effettuati dalle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis, Elisabetta Brunelli va ad ascoltarla a Bologna e viene aggredita

Argomenti simili trattati di recente

Ilaria Salis annuncia di voler andare a Bologna a solidarizzare con chi insieme ai centri sociali ha occupato un palazzo. Ha proprio un'assurda allergia per le leggi. Basta con chi è dalla parte dell'illegalità. - facebook.com Vai su Facebook

Mi scrive un poliziotto su Ilaria Salis. E lo capisco... Adesso basta, Ilaria Salis. Noi agenti siamo stufi https://nicolaporro.it/adesso-basta-ilaria-salis-noi-agenti-siamo-stufi/… - X Vai su X

Brunelli aggredita dopo l’incontro con la Salis: “Mi ha detto ‘ritira tutto' e mi ha gettato a terra” - E’ successo ieri pomeriggio, il racconto della presidente di Confedilizia Bologna: “Mi sono allontanata dalla facoltà di Lettere poi in va Avesella sono stata raggiunta alle spalle... Si legge su msn.com

Ilaria Salis a Bologna, cosa ha detto: il video - L’europarlamentare di Avs è stata invitata per parlare di sfratti, occupazioni ed emergenza abitativa a Bologna, ospite del sindacato Plat e dei collettivi universitari ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Ilaria Salis, immunità confermata per un voto all’Europarlamento. Accuse su un presunto guasto alla pulsantiera - La votazione, a scrutinio segreto, si chiude a Strasburgo con 306 voti a favore del rapporto Kyuchyuk, ... Come scrive quotidiano.net