Il West Ham sta pianificando una mossa per ingaggiare Dro Fernandez

Breaking: Il West Ham ha bisogno di giocatori di qualità a gennaio. (Foto di Alex PantlingGetty Images) Il West Ham United è interessato a ingaggiare il prodigio del Barcellona Dro Fernandez. Il diciassettenne è molto apprezzato e in futuro potrebbe diventare un giocatore di qualità per il club londinese. Secondo quanto riferito da Fichajes, per ingaggiare il giocatore stanno valutando un’offerta da 20 milioni di euro. Sarà interessante vedere se il Barcellona sarà disposto a cedere il giocatore. È un giovane talento brillante con un grande futuro e la squadra spagnola potrebbe pentirsi della decisione di lasciarlo partire. 🔗 Leggi su Justcalcio.com