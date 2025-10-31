Il voto in Olanda premia il partito liberale di Rob Jetten | sconfitta l' estrema destra di Wilders

Dopo un lungo spoglio, durato più di 24 ore, il leader del partito D66, il liberale Rob Jetten, sembra averla spuntata sull'esponente dell'ultradestra del Pvv, Geert Wilders, vincendo le elezioni in Olanda. I risultati rimangono non ufficiali, ma il 38enne Jetten è ben posizionato per diventare. 🔗 Leggi su Today.it

