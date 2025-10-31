Il Valore dell’Acqua 4.0 | 8 le soluzioni proposte all’insegna di innovazione e sostenibilità

Ilpiacenza.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta giovedì 30 ottobre la sesta edizione della Startup Competition “Il Valore dellAcqua 4.0”, un’iniziativa di Urban Hub Piacenza a cui hanno partecipato il Consorzio di Bonifica di Piacenza insieme al Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Valore Dell8217acqua 40 8