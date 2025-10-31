Il Tribunale saluta Patrizia De Angelis Da 37 anni al servizio della giustizia

Il 30 ottobre il Tribunale di Ravenna ha salutato Patrizia De Angelis, direttore amministrativo, che conclude la sua carriera dopo oltre 37 anni al servizio della giustizia. Entrata nell'amministrazione giudiziaria nel febbraio 1988 presso la Pretura Circondariale di Parma, De Angelis ha poi prestato servizio all'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, prima di approdare nel 1992 a Ravenna, dove ha svolto la parte più significativa del suo percorso professionale. Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità in diversi settori: campione penale, esecuzioni immobiliari, cancelleria civile, amministrazione di sostegno e, più recentemente, volontaria giurisdizione.

