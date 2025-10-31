Il testo di Bohemian Rhapsody? Un mistero ma Freddie Mercury potrebbe aver fatto il coming out più eclatante al mondo | l’opera dei Queen compie 50 anni

Più canzoni dentro una sola canzone. Cinque minuti e cinquantaquattro secondi in cui convivono il canto a cappella, la ballata, l’opera e l’hard rock. Forse, quando Freddie Mercury compose al piano il primo giro di accordi di “Bohemian Rhapsody”, nella sua casa di Kensington (Londra), sapeva già che sarebbe stata immortale. Che avrebbe rotto le regole e le logiche discografiche. Il 31 ottobre 1975, quando uscì come singolo di lancio dell’album “A Night at the Opera”, sembrava impossibile predire il suo successo. Eppure, 50 anni dopo, è il brano inciso nel ventesimo secolo più ascoltato di sempre sulle piattaforme streaming: quasi tre miliardi di riproduzioni su Spotify, due per il videoclip ufficiale su YouTube. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

