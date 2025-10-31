‘Il termometro della Serie A
Ogni giornata di campionato di Serie A vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 4° Giornata SALE? squadra sorpresa in positivo STABILE? squadra che conferma le attese senza sorprese SCENDE? squadra deludente SALE – Cremonese La Cremonese continua a stupire e porta via tre punti pesantissimi da Marassi battendo il Genoa 0 - 2 grazie a un Bonazzoli in stato di grazia, sempre più uomo simbolo della squadra di Nicola. L’attaccante firma una doppietta da urlo e sale a quota 4 gol, trascinando i grigiorossi a un sorprendente ottavo posto in classifica in questo inizio di Serie A. La gara si accende subito, dopo pochi minuti Bonazzoli si inventa un gol con un gesto tecnico di grande qualità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
