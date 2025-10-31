Il telefono in barca non è reato Vittoria legale e bronzo restituito a Perini

Una medaglia storica, la più tardiva per l’Italia a Parigi 2024: è arrivata oggi, a più di un anno dai Giochi paralimpici. Ed è la lunga strada che ha portato Giacomo Perini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il telefono in barca non è reato. Vittoria legale e bronzo restituito a Perini

