Il telefono in barca non è reato Vittoria legale e bronzo restituito a Perini

Ilfoglio.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una medaglia storica, la più tardiva per l’Italia a Parigi 2024: è arrivata oggi, a più di un anno dai Giochi paralimpici. Ed è la lunga strada che ha portato Giacomo Perini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

