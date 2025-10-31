Il Tar sospende la chiusura del bar disposta dal Comune
La ‘Rosa Rossa’ ex Desi Bar Srl di via Provinciale Cappella Reale a Cancello ed Armone riapre dopo la sospensione della chiusura. E’ quanto disposto dalla terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Michelangelo Maria Liguori, che ha accolto l’istanza di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
