Il Tar Campania esclude la lista Fico Presidente in Irpinia per eccesso di firme
Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso presentato dalla lista “Fico Presidente”, determinandone l’esclusione dalla circoscrizione irpina nelle elezioni regionali a sostegno del candidato governatore del Movimento 5 Stelle.Motivazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Regionali Campania, il Tar esclude la lista Fico Presidente ad Avellino: ecco il motivo - facebook.com Vai su Facebook
Allerta meteo gialla fino a mezzanotte. L'avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise su tutto il territorio, a esclusione delle zone di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/10/allerta-meteo-gialla-fino-alle - X Vai su X
Regionali Campania, il Tar esclude la lista “Fico Presidente” in Irpinia - Il Tar della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso e, automaticamente escluso la lista “Fico Presidente” nella circoscrizione irpina a sostegno del candidato governatore M5S. Secondo strettoweb.com
Il Tar Campania esclude la lista “Fico Presidente” nella circoscrizione irpina - l Tar della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso e, automaticamente escluso la lista ‘Fico Presidente’ nella circoscrizione irpina a sostegno del candidato governatore ... Da corriereirpinia.it
Troppe firme: il Tar esclude lista “Fico Presidente” in Irpinia - Il Tar della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso e, automaticamente escluso la lista “Fico Presidente” nella circoscrizione irpina a sostegno del candidato governatore Roberto Fico. Da irpinianews.it