Il Tar Campania esclude la lista Fico Presidente in Irpinia per eccesso di firme

Avellinotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso presentato dalla listaFico Presidente”, determinandone l’esclusione dalla circoscrizione irpina nelle elezioni regionali a sostegno del candidato governatore del Movimento 5 Stelle.Motivazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

tar campania esclude listaRegionali Campania, il Tar esclude la lista “Fico Presidente” in Irpinia - Il Tar della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso e, automaticamente escluso la lista “Fico Presidente” nella circoscrizione irpina a sostegno del candidato governatore M5S. Secondo strettoweb.com

tar campania esclude listaIl Tar Campania esclude la lista “Fico Presidente” nella circoscrizione irpina - l Tar della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso e, automaticamente escluso la lista ‘Fico Presidente’ nella circoscrizione irpina a sostegno del candidato governatore ... Da corriereirpinia.it

tar campania esclude listaTroppe firme: il Tar esclude lista “Fico Presidente” in Irpinia - Il Tar della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso e, automaticamente escluso la lista “Fico Presidente” nella circoscrizione irpina a sostegno del candidato governatore Roberto Fico. Da irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Tar Campania Esclude Lista