E rano gli anni Duemila, esattamente 25 anni fa, eppure, sembra che non sia passato così tanto tempo da quel fatidico 31 ottobre, quando arrivò nelle farmacie Norlevo, la prima pillola del giorno dopo disponibile su scala nazionale. Un farmaco che, formalmente, era un semplice contraccettivo d’emergenza per prevenire una gravidanza non desiderata. Nella realtà, tuttavia, non fu affatto percepito così: la sua introduzione, vide infatti l’apertura di un vero e proprio “vaso di Pandora morale”. E se l’Italia si affacciava al nuovo millennio convinta di aver acquisito modernità e diritti, evidentemente era pura illusione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il suo impatto frenato tutt'ora da resistenze istituzionali e culturali