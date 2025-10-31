Il sogno di un ingegnere nucleare e le fate impararono a volare | Brescia capitale della ginnastica

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia della Brixia, la società creata dal tecnico Casella che negli anni è diventata il centro federale di questo sport: "Tutto quello che abbiamo ottenuto ce lo siamo creato da soli". Tutto cominciò negli anni 90, gli allenatoti insegnavano anche storia e geografia, poi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il sogno di un ingegnere nucleare e le fate impararono a volare brescia capitale della ginnastica

© Gazzetta.it - Il sogno di un ingegnere nucleare, e le fate impararono a volare: Brescia capitale della ginnastica

Leggi anche questi approfondimenti

Il sogno di un ingegnere nucleare, e le fate impararono a volare: Brescia capitale della ginnastica - La storia della Brixia, la società creata dal tecnico Casella che negli anni è diventata il centro federale di questo sport: "Tutto quello che abbiamo ottenuto ce lo siamo creato da soli". Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sogno Ingegnere Nucleare Fate