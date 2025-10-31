Il sindaco incontra Alice Bordet | l' Alfiere ravennate tra i 25 migliori studenti d' Italia
Questa mattina il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha incontrato nel suo ufficio di Palazzo Merlato Alice Bordet, giovane studentessa ravennate insignita del titolo di Alfiere del Lavoro dal presidente Mattarella, a cui ha consegnato un riconoscimento per i risultati raggiunti.“Tra gli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altre letture consigliate
Il direttivo Pisa Centro di Confcommercio incontra il Sindaco Michele Conti Un incontro all’insegna della collaborazione e del dialogo per affrontare i temi della sicurezza urbana, del rilancio delle attività commerciali e dei negozi storici di vicinato del centro s - facebook.com Vai su Facebook
Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha incontrato Alice Bordet, tra i 25 migliori studenti d’Italia - Questa mattina il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha incontrato nel suo ufficio di Palazzo Merlato Alice Bordet, giovane studentessa ravennate insignita del titolo di Alfiere del Lavoro dal ... ravennawebtv.it scrive