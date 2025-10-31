Il sindaco incontra Alice Bordet | l' Alfiere ravennate tra i 25 migliori studenti d' Italia

Ravennatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha incontrato nel suo ufficio di Palazzo Merlato Alice Bordet, giovane studentessa ravennate insignita del titolo di Alfiere del Lavoro dal presidente Mattarella, a cui ha consegnato un riconoscimento per i risultati raggiunti.“Tra gli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

