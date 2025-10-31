Il sindaco incontra Alice Bordet | l' Alfiere ravennate tra i 25 migliori studenti d' Italia
Questa mattina il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha incontrato nel suo ufficio di Palazzo Merlato Alice Bordet, giovane studentessa ravennate insignita del titolo di Alfiere del Lavoro dal presidente Mattarella, a cui ha consegnato un riconoscimento per i risultati raggiunti.“Tra gli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Catania, il sindaco Trantino incontra le comunità islamiche - facebook.com Vai su Facebook
Ravenna, il sindaco incontra Alice Bordet, premiata da Mattarella tra i 25 migliori studenti d’Italia - Questa mattina il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha incontrato nel suo ufficio di Palazzo Merlato Alice Bordet, giovane studentessa ... Lo riporta corriereromagna.it
Il sindaco Barattoni incontra Alice Bordet, la giovane ravennate premiata come Alfiere del Lavoro - Dopo aver ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Alfiere ... Scrive ravennanotizie.it
La ravennate Alice Bordet premiata dal presidente Mattarella con il titolo di Alfiere del Lavoro - Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha incontrato e premiato nel suo ufficio di Palazzo Merlato Alice Bordet, 19enne studentessa insignita del titolo di Alfiere del Lavoro dal presidente ... Come scrive ravennaedintorni.it