Il sindaco Gualtieri minacciato sui social | Mi hai buttato giù casa ora tocca a te

Romatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha già buttato la nostra casa, io butterò la sua; tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura”. Una minaccia sui social indirizzata al primo cittadino Roberto Gualtieri. Un messaggio intimidatorio, come riportato da LaPresse, di un uomo di etnia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, il sindaco Roberto Gualtieri minacciato sui social: «Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te» - Un uomo di etnia sinti ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive

Minacce a Gualtieri sui social dopo le demolizioni a Rocca Cencia: "Ora tocca a te" - Il post intimidatorio, firmato da un esponente della famiglia sinti Komarov, arriva a tre giorni dall'abbattimento di due ville abusive

Roma, armato di fucile minaccia sui social il sindaco Gualtieri - Un messaggio intimidatorio contro il primo cittadino e la sua famiglia è stato pubblicato sui social da un uomo di etnia sinti

