Il sindaco di Montevarchi a Piacenza Expo al convegno di Aquawatt
Il sindaco di Montevarchi e presidente della Fondazione Cer Italia, Silvia Chiassai Martini, ha partecipato come relatrice al convegno “Energia locale, valore per tutti: esperienze di comunità energetiche rinnovabili già avviate”, organizzato nell’ambito di “Aquawatt”, l’evento dedicato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
@scandiccicalcio ? Domenica 26 Ottobre 14:30 ? Stadio Brilli Peri - Montevarchi ? sul nostro sito: https://aquilamontevarchi.it/aquila-montevarchi-scandicci/ #footballtime #squad #seried #aquilamont - facebook.com Vai su Facebook
Il Sindaco Chiassai Martini invitato a Piacenza Expo - Arezzo, 31 ottobre 2025 – Il Sindaco Chiassai Martini invitato a Piacenza Expo al convegno di “Aquawatt” : la Fondazione CER Italia modello nazionale di comunità energetica ... Riporta lanazione.it
Il sindaco di Montevarchi a Piacenza Expo al convegno di "Aquawatt" - Al centro del dibattito la situazione attuale delle comunità energetiche, con un focus su le Cer e il partenariato pubblico- Come scrive arezzonotizie.it