Il sindaco di Montevarchi a Piacenza Expo al convegno di Aquawatt

Arezzonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Montevarchi e presidente della Fondazione Cer Italia, Silvia Chiassai Martini, ha partecipato come relatrice al convegno “Energia locale, valore per tutti: esperienze di comunità energetiche rinnovabili già avviate”, organizzato nell’ambito di “Aquawatt”, l’evento dedicato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

sindaco montevarchi piacenza expoIl Sindaco Chiassai Martini invitato a Piacenza Expo - Arezzo, 31 ottobre 2025 – Il Sindaco Chiassai Martini invitato a Piacenza Expo al convegno di “Aquawatt” : la Fondazione CER Italia modello nazionale di comunità energetica ... Riporta lanazione.it

sindaco montevarchi piacenza expoIl sindaco di Montevarchi a Piacenza Expo al convegno di "Aquawatt" - Al centro del dibattito la situazione attuale delle comunità energetiche, con un focus su le Cer e il partenariato pubblico- Come scrive arezzonotizie.it

