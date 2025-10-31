Il Sindaco Chiassai Martini invitato a Piacenza Expo

Arezzo, 31 ottobre 2025 – al convegno di “Aquawatt”: la Fondazione CER Italia modello nazionale di comunità energetica Il Sindaco di Montevarchi e Presidente della Fondazione Cer Italia, Silvia Chiassai Martini, ha partecipato come relatrice al convegno “Energia locale, valore per tutti: esperienze di comunità energetiche rinnovabili già avviate”, organizzato nell'ambito di “Aquawatt”, l'evento dedicato all'idroelettrico nella transizione energetica per i professionisti delle energie rinnovabili e dell'ingegneria ambientale, che si tiene presso la fiera Piacenza Expo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Sindaco Chiassai Martini invitato a Piacenza Expo

Leggi anche questi approfondimenti

Silvia Chiassai Sindaco di Montevarchi - facebook.com Vai su Facebook

Tavolo di lavoro per la proposta di legge sulle “Aree interne”: il Sindaco Chiassai Martini invitato al CNEL per la Fondazione CER Italia - Il Sindaco Silvia Chiassai Martini ha preso parte al tavolo “Partecipazione e governance locale” in particolare su sviluppo di pratiche innovative e inclusive ... Si legge su lanazione.it

Aree interne e sviluppo sostenibile, il Sindaco Chiassai al CNEL - Arezzo, 30 ottobre 2025 – Il Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, è stata invitata a partecipare al tavolo di lavoro nazionale su “Aree interne, un nuovo paradigma di sviluppo: un mondo NO ... Lo riporta msn.com