Il presidente più popolare, il presidente partigiano, il presidente dei giovani. Sarà il Festival dei Popoli di Firenze ad ospitare in prima assoluta il docufilm Il settimo presidente di Daniele Ceccarini e Mario Molinari che ripercorre la vita di Sandro Pertini, dalla sua gioventù a Stella alla partecipazione alla prima guerra mondiale fino alla sua militanza politica nel partito socialista e alla lotta antifascista per finire con il suo mandato come presidente della Repubblica. La sua esultanza al terzo gol dei mondiali del 1982 a Madrid è rimasta nella memoria collettiva del Paese, una figura indelebile della storia politica nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il settimo presidente”, il nuovo docufilm sulla vita incredibile di Sandro Pertini