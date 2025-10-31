Il settimo presidente il nuovo docufilm sulla vita incredibile di Sandro Pertini
Il presidente più popolare, il presidente partigiano, il presidente dei giovani. Sarà il Festival dei Popoli di Firenze ad ospitare in prima assoluta il docufilm Il settimo presidente di Daniele Ceccarini e Mario Molinari che ripercorre la vita di Sandro Pertini, dalla sua gioventù a Stella alla partecipazione alla prima guerra mondiale fino alla sua militanza politica nel partito socialista e alla lotta antifascista per finire con il suo mandato come presidente della Repubblica. La sua esultanza al terzo gol dei mondiali del 1982 a Madrid è rimasta nella memoria collettiva del Paese, una figura indelebile della storia politica nazionale.
GALVI LISSONE - SETTIMO BASKET Per la sesta giornata del girone di andata arriva al PalaFarè di via Caravaggio il Settimo Basket, nuovamente griffato "Nuovenergie". Il sodalizio altomilanese del presidente Giuseppe Lamanna ha riconfermato anche pe
Nuovo monitoraggio di sostenibilità per Settimo Torinese - Settimo Torinese è tra i primi Comuni in Italia a sperimentare la nuova fase del monitoraggio delle politiche di sostenibilità e ambientali messa a punto dalla Rete dei Comuni Sostenibili.