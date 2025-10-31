Il Sentiero Azzurro | al cinema il film delirio post-tropicale di Gabriel Mascaro

Doppiamente premiato alla scorsa edizione della Berlinale, arriva nelle nostre sale il 30 ottobre con Officine UBU uno dei film più sorprendenti, originali e affascinanti degli ultimi mesi. Ecco tutto quel che c'è da sapere su Il sentiero azzurro, e perché vederlo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

