Il senato italiano approva la riforma della giustizia ora il referendum
Il 30 ottobre il senato italiano ha approvato in quarta lettura la riforma della giustizia, che prevede tra le altre cose la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Approfondisci con queste news
Nel pomeriggio, relatore al @senatoitaliano per il convegno organizzato dal Sen. Magni, sulla #sicurezza sui luoghi di #lavoro. Più #formazione nelle #scuole, più addestramento nei luoghi di lavoro, più coraggio nell’ investire risorse in questo settore. #I - facebook.com Vai su Facebook
Il senato italiano approva la riforma della giustizia, ora il referendum - Il 30 ottobre il senato italiano ha approvato in quarta lettura la riforma della giustizia, che prevede tra le altre cose la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Segnala internazionale.it
Il senato approva la riforma della giustizia: cosa succede ora?/ Verso il referendum su separazione carriere - Approvata dal Senato la Riforma della giustizia, verso il referendum per il via libera alla modifica costituzionale sulla separazione carriere dei magistrati ... Scrive ilsussidiario.net
Riforma della Giustizia, il Senato approva la separazione delle carriere con 112 voti favorevoli. L'opposizione. "No ai pieni poteri" - Finisce con una manifestazione di piazza di Forza Italia in nome di Berluscon i il via libera definitivo alla riforma costituzionale della giustizia, la separazione delle carriere di Pm e giudici, i ... tg.la7.it scrive