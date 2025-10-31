Il senato italiano approva la riforma della giustizia ora il referendum

Internazionale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 ottobre il senato italiano ha approvato in quarta lettura la riforma della giustizia, che prevede tra le altre cose la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

il senato italiano approva la riforma della giustizia ora il referendum

© Internazionale.it - Il senato italiano approva la riforma della giustizia, ora il referendum

Approfondisci con queste news

senato italiano approva riformaIl senato italiano approva la riforma della giustizia, ora il referendum - Il 30 ottobre il senato italiano ha approvato in quarta lettura la riforma della giustizia, che prevede tra le altre cose la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Segnala internazionale.it

senato italiano approva riformaIl senato approva la riforma della giustizia: cosa succede ora?/ Verso il referendum su separazione carriere - Approvata dal Senato la Riforma della giustizia, verso il referendum per il via libera alla modifica costituzionale sulla separazione carriere dei magistrati ... Scrive ilsussidiario.net

senato italiano approva riformaRiforma della Giustizia, il Senato approva la separazione delle carriere con 112 voti favorevoli. L'opposizione. "No ai pieni poteri" - Finisce con una manifestazione di piazza di Forza Italia in nome di Berluscon i il via libera definitivo alla riforma costituzionale della giustizia, la separazione delle carriere di Pm e giudici, i ... tg.la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Senato Italiano Approva Riforma