Il secondo Live di X Factor accende il confronto tra i giudici

361magazine.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa è accaduto nella puntata di ieri. Il secondo Live Show di X Factor 2025 ha trasformato il tavolo dei giudici in un vero e proprio campo di battaglia artistica: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno difeso con passione i propri concorrenti, non risparmiandosi in un serrato confronto reciproco, guidati sul palco dalla padrona di casa Giorgia. Ne è nata una serata ricca di tensione, energia e momenti di autentica competizione, che ha reso la corsa verso la finale sempre più incandescente. Il ballottaggio e l’eliminazione. La puntata si è chiusa con un emozionante ballottaggio tra AMANDA e MICHELLE, amiche nella vita ma rivali sul palco, rispettivamente appartenenti ai team di Jake La Furia e Francesco Gabbani. 🔗 Leggi su 361magazine.com

il secondo live di x factor accende il confronto tra i giudici

© 361magazine.com - Il secondo Live di X Factor accende il confronto tra i giudici

Altre letture consigliate

secondo live x factorX Factor 2025, le pagelle del secondo Live: comunque bello ‘Tale e Quale Show’ - Anche quando nessuno sbaglia, qualcosa non torna: giudici che si autocelebrano, concorrenti che sembrano usciti dal programma di Carlo Conti e un talento vero ogni tanto che salva la baracca. Secondo rollingstone.it

secondo live x factoreroCaddeo nel secondo Live di X Factor 2025 con “Sere Nere” di Tiziano Ferro - Nel secondo Live Show di X Factor 2025 eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro, è tra i migliori con "Sere nere" di Tiziano Ferro ... Da amica.it

secondo live x factorGiuria poco vivace e l’addio di Amanda a “X Factor 2025 Live”: le pagelle della seconda serata - Emma è stata la guest star del programma: si è esibita con un pezzo pieno di energia, Apnea, e il suo nuovo singolo, Bru ... Riporta iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Secondo Live X Factor