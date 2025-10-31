il secondo live di x factor accende il confronto tra i giudici

Cosa è accaduto nella puntata di ieri. Il secondo Live Show di X Factor 2025 ha trasformato il tavolo dei giudici in un vero e proprio campo di battaglia artistica: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno difeso con passione i propri concorrenti, non risparmiandosi in un serrato confronto reciproco, guidati sul palco dalla padrona di casa Giorgia. Ne è nata una serata ricca di tensione, energia e momenti di autentica competizione, che ha reso la corsa verso la finale sempre più incandescente. Il ballottaggio e l’eliminazione. La puntata si è chiusa con un emozionante ballottaggio tra AMANDA e MICHELLE, amiche nella vita ma rivali sul palco, rispettivamente appartenenti ai team di Jake La Furia e Francesco Gabbani. 🔗 Leggi su 361magazine.com

