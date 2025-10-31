Il secondo live di X Factor 2025 finisce con l' eliminazione di Amanda Tra conferme e sorprese Ecco le pagelle e i momenti chiave

Il secondo Live di X Factor 2025, indiretta su Sky e in streaming su NOW, si apre con una grande esibizione della bravissima Giorgia sempre più a suo agio nei panni della presentatrice. È Jake La Furia a rompere il ghiaccio (e lo mette nel gin tonic, dice lui). L’artista a partire prima è Amanda, che porta No time to die, di Billie Eilish e alla fine piange: «Lasciatela piangere che è una settimana che vuole farlo». Secondo i giudici Jake ha fatto ad Amanda un corso di cazzimma. Parere positivo da Paola Iezzi, in piume di struzzo, e da tutti gli altri. Ciononostante Amanda andrà al ballottaggio (per la seconda volta) e sarà eliminata. 🔗 Leggi su Amica.it

