Il sapore della solidarietà | lo storico ristorante-pizzeria celebra il compleanno sostenendo salute e ricerca

Forlitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gesto di cuore del ristorante-pizzeria La Sosta di Forlì e del titolare Andrea Calmanti. Il ricavato della celebrazione del compleanno del locale in piazza Cavour è stato devoluto all'associazione Dino Amadori per il progetto ‘Bio-Romagna – Le Origini’. L'iniziativa, spiega Giovanni Amadori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Storico ristorante Del Cambio, proprietà annuncia cambio di chef - è stato ufficializzato oggi il passaggio di consegne alla guida della cucina, tra lo chef stellato Matteo Baronetto e ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sapore Solidariet224 Storico Ristorante