Il sapore della solidarietà | lo storico ristorante-pizzeria celebra il compleanno sostenendo salute e ricerca
Gesto di cuore del ristorante-pizzeria La Sosta di Forlì e del titolare Andrea Calmanti. Il ricavato della celebrazione del compleanno del locale in piazza Cavour è stato devoluto all'associazione Dino Amadori per il progetto ‘Bio-Romagna – Le Origini’. L'iniziativa, spiega Giovanni Amadori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://ilfuturoquotidiano.it/fuori-di-glutine-dove-il-sapore-non-conosce-etichette-la-solidarieta-si-fa-tavola-un-evento-per-promuovere-inclusione-consapevolezza-e-sostegno-ai-bambini-celiaci/ - facebook.com Vai su Facebook
Storico ristorante Del Cambio, proprietà annuncia cambio di chef - è stato ufficializzato oggi il passaggio di consegne alla guida della cucina, tra lo chef stellato Matteo Baronetto e ... Scrive ansa.it