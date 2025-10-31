Siena – Quattrocento gradini verso la morte. È il percorso fatto da Miriam Oliviero, la ragazza di 24 anni, residente a Monteroni d’Arbia, prima di cadere dalla Torre del Mangia. Carabinieri, Protezione civile e volontari la cercavano senza sosta da mercoledì 29 ottobre, quando i genitori Fatima e Gennaro avevano lanciato l’allarme non avendo più sue notizie. Fino a venerdì mattina 31 ottobre, quando è avvenuta la terribile scoperta: il personale che lavora a Palazzo pubblico ha infatti notato nella terrazza retrostante la Torre del Mangia, in prossimità degli antichi merli il corpo della giovane, ormai senza vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il saluto di Miriam alla sorellina, la ‘scusa’ al lavoro e gli ultimi 400 passi nella Torre. “Mia sorella senza amici, è ingiusto”