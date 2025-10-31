Il sabato dei mille eventi Ognissanti i pellegrinaggi Il mercato contro la partita
E’ il sabato dell’ingorgo perfetto quello di domani. Lo slalom sarà tra le chiusure e le modifiche alla viabilità dovute ai banchi della Fiera Antiquaria di novembre, il mercato del sabato in zona Giotto con stop anticipato alle 11,30 per via della partita dell’ Arezzo che si gioca alle 14,30 e la giornata festiva di Ognissanti che prevede tra le altre cose anche l’assalto ai cimiteri. In vista del pellegrinaggio sulla tomba dei propri cari che quest’anno cade nel fine settimana, come sempre saranno adottate tutte le misure di sicurezza, tra cui anche il controllo con la vigilanza privata del cimitero monumentale di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
