Il Ritorno della Pubblicità Sessista | Un Inaccettabile Regresso per la Società Italiana
Scopri le implicazioni del potenziale ritorno della pubblicità sessista in Italia e approfondisci il dibattito attuale. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Autunno impegnativo per Lorella: dopo il successo di "This is me", continua l'imepgno con "Amici" ogni domenica e da sabato il ritorno a teatro con "Aggiungi un posto a tavola" e nuova pubblicità per il brand "Euronics"... e chissà che altro ancora arriverà?!? #l - facebook.com Vai su Facebook
Meloniani, non puritani. Fdi e il ritorno delle pubblicità sessiste - X Vai su X
Toscana: Furfaro, 'inaccettabile post sessista di Vannacci' - "Roberto Vannacci oggi non ha trovato di meglio da fare che insultare due donne delle istituzioni: Linda Vanni, sindaca di Montopoli in Val d'Arno, e Alessandra Nardini, ... Come scrive iltempo.it