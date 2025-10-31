il risultato di un disordine durato 30 anni

Roma, 31 ottobre 2025 – Il varo parlamentare della riforma della giustizia, cui seguirà presto il voto referendario, rappresenta un momento storico nella vita della Repubblica perché costituisce l’esito di un disordine durato oltre 30 anni. Il trauma iniziale fu Tangentopoli, una città in parte illuminata e in parte conservata al buio. Questa asimmetria, in un sistema che includeva tutti, ha viziato la competizione politica fino ad oggi. Emblematica è la recente sentenza della Cassazione su Berlusconi dopo tre decenni di accuse infamanti. Ma le conseguenze hanno riguardato l’intera società e la nostra economia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

