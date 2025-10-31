Il risparmio postale compie 150 anni | È la storia stessa del nostro Paese

"Una pacifica armata del risparmio, che mobilita risorse per il bene comune". È così che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ieri, alla Nuvola di Roma, alla cerimonia per i 150 anni del risparmio postale, ha definito i "27 milioni di nostri concittadini che, tuttora, sottoscrivono buoni o libretti postali". Una storia che parte da lontano, dal 1875 quando – attraverso il sodalizio tra Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane –, dopo anni di acceso dibattito, il libretto postale diventa lo strumento con cui milioni di italiani iniziano a depositare i propri risparmi in modo sicuro, accessibile e con la garanzia dello Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

