Il ricordo di don Pierino Gelmini la messa e una targa nel suo borgo
Una messa e una targa, e all’altare la commozione di Martina, oggi coordinatrice della Comunità Incontro Ets di Amelia, in provincia di Terni: "La nascita di don Pierino è l’inizio della nostra storia. Se lui non fosse nato, se mio padre non lo avesse conosciuto, io non sarei qua". A cento anni dalla nascita, era il 20 gennaio 1925, una mattinata per don Pierino Gelmini, il prete antidroga. Proprio nel suo borgo natale, Bisentrate, oggi località "campagnola" di Pozzuolo Martesana. Con sindaco e autorità, parroco e cittadini, e una folta delegazione della "sua" comunità d’aiuto, giunta da Amelia con un bagaglio di gratitudine, affetto e ricordi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Ci ha lasciato **PIERINO PARAVISI ** I funerali nella Parrocchiale di Comun Nuovo il 29 ottobre ore 14.30 Nel ricordo le nostre condoglianze ai familiari - facebook.com Vai su Facebook
Targa nel suo paese natale - AMELIA A Bisentrate, frazione di Pozzuolo Martesana (Milano), si è svolta la cerimonia e posa della targa in memoria di don Pierino Gelmini, il prete antidroga fondatore della Comunità Incontro. Lo riporta msn.com