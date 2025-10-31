Il restyling della scuola cancella i murales di Bruno Canova il figlio | Un colpo al cuore

“Gli storici murales di mio padre cancellati per sempre”. La denuncia è di Lorenzo Canova, docente, storico dell’arte e figlio del pittore e incisore Bruno, che quasi vent’anni fa aveva realizzato due opere nella ex scuola Francesco Baracca, ora intitolata a Rosa Parks, in via Mario Ugo Guattari. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ieri pomeriggio ad Albisola Superiore per l’inaugurazione del restyling della Scuola Comunale di Ceramica e dell’intitolazione a Benedetto “Tino” Gaggero. Un intervento importante per Albisola e per tutta la Liguria, per tramandare l’arte e la tradizione che ci - facebook.com Vai su Facebook

Restyling nelle scuole della città. Oltre un milione di euro per i lavori - Per il restyling estivo delle scuole, quest’anno il Comune di San Giuliano ha messo a budget oltre 1 milione di euro. Secondo ilgiorno.it

Cimitero come murales sulla scuola a rischio chiusura nel Vco - Un cimitero sulla facciata della scuola: è il murales di denuncia, realizzato dallo street artist tedesco Xza in accordo con sindaco, dirigente scolastica e insegnanti, apparso in questi giorni sulla ... Si legge su ansa.it

Via al restyling da 1,3 milioni. La storica scuola di via Manzoni avrà tetto e facciate nuove - Impacchettata la scuola più vecchia della città, via al restyling dell’elementare in via Manzoni, a Cernusco. Riporta ilgiorno.it