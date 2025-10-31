Il repertorio di Zaclén torna a vivere con una nuova orchestra di giovani musicisti locali
Si avvicina la fase finale del Progetto Zaclén, l'iniziativa nata dalla volontà di valorizzare le composizioni di Carlo Brighi (conosciuto come Zaclén) conservate nella Collezione Piancastelli; un patrimonio culturale di grande valore, legato al violinista e compositore considerato il capostipite. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Grande Coro di Roma cerca nuove voci maschili! Hai passione per il canto e vuoi far parte di un coro amatoriale prestigioso e stimolante? Il nostro repertorio spazia dal Rinascimento alla musica contemporanea, con particolare attenzione allo studio dell - facebook.com Vai su Facebook