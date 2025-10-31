Il repertorio di Zaclén torna a vivere con una nuova orchestra di giovani musicisti locali

Forlitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina la fase finale del Progetto Zaclén, l'iniziativa nata dalla volontà di valorizzare le composizioni di Carlo Brighi (conosciuto come Zaclén) conservate nella Collezione Piancastelli; un patrimonio culturale di grande valore, legato al violinista e compositore considerato il capostipite. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

