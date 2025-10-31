il rapimento di arabella benedetta porcaroli nel trailer del film presentato a venezia 82

Il rapimento di Arabella, il trailer del film di Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli, Lucrezia Guglielmino e Chris Pine presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2025. Piperfilm, Elsinore Film e The Apartment, società del gruppo Fremantle, presentano il trailer ufficiale di Il rapimento di Arabella ( qui la nostra recensione ), opera seconda della regista Carolina Cavalli presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, in Concorso nella nella sezione Orizzonti e vincitrice del premio per la migliore attrice a Benedetta Porcaroli. Il rapimento di Arabella – Benedetta Porcaroli e Lucrezia Guglielmino Scritto dalla stessa regista, il film è interpretato da Benedetta Porcaroli, Lucrezia Guglielmino, Chris Pine, Marco Bonadei ed Eva Robin’s, ed è prodotto da Antonio Celsi e Annamaria Morelli e per PiperFilm da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

