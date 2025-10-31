Il Racing City Group riceve la collaborazione della Cooperativa Calcio

Si è tenuto, a Palazzo Zanca, un incontro fra i nuovi proprietari del Messina, Justin Davis e Morris Pagniello, e alcuni vertici della Società Cooperativa calcio Messina, Luigi Tinuzzo, Ezio Sindoni e Benedetto Bruschetta. “Con grande soddisfazione – si legge nel comunicato stampa della. 🔗 Leggi su Today.it

Dopo avere definito la posizione di Corda, la nuova proprietà ha incontrato Giovanni Villari, già dg del Messina nel 2015/16. Nell'atto costitutivo è indicata la nuova denominazione A.C.R. 1900, quote equamente divise tra Racing City Group e Global Capital - facebook.com Vai su Facebook

Messina, il Racing City Group riparte dalle basi: Davis e Pagniello progettano il futuro giallorosso - Il Racing City Group, sottolinea ancora Davide Billa sulla Gazzetta del Sud, vuole costruire un progetto che guardi oltre la prima squadra: particolare attenzione sarà dedicata al settore giovanile, ... Scrive goalsicilia.it

La Cooperativa incontra il Messina: “Pronti a sostenere il Racing City Group” - Si è tenuto nella tarda mattinata un proficuo incontro fra i nuovi proprietari del Messina, Justin Davis e Morris Pagniello, e alcuni rappresentanti della Società Cooperativa Calcio Messina: Luigi Tin ... Secondo messinasportiva.it

Messina, il Racing City Group si aggiudica l’Acr - 45, presso il Tribunale di Messina, l’avvocato Maria Di Renzo, curatore fallimentare, ha formalizzato l’aggiudicazione provvisoria alla presenza dei legali delle parti acquirenti. Riporta goalsicilia.it