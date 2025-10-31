Il racconto del medico Tavana | Se van Basten mi avesse ascoltato …

Nel giorno del compleanno di Marco van Basten, ricordiamo le parole dello storico medico del Milan Rodolfo “Rudy” Tavana. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il racconto del medico Tavana: “Se van Basten mi avesse ascoltato …”

Leggi anche questi approfondimenti

“Il mio viaggio con il mieloma” di Alberto Bellone: Il racconto autentico di un medico che abituato a osservare la malattia negli altri ha dovuto affrontarla su di sé Dalla diagnosi di mieloma multiplo alla nascita del sito divulgativo dedicato per offrire a chi affronta - facebook.com Vai su Facebook

Dott. Tavana: "Ero contrario all’operazione di van Basten: senza avrebbe giocato di più" - Rodolfo Tavana, medico del Milan di Berlusconi, parla alla Gazzetta dello Sport di Van Basten e dell'operazione che cambiò la carriera del Cigno di Utrecht: "Mi opposi alla prima operazione, a cura ... Da tuttomercatoweb.com