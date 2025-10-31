Il programma di Andrea Delogu sospeso per il lutto della conduttrice quando torna in onda La Porta Magica
Il programma di Andrea Delogu, La Porta Magica, è stato sospeso ieri e oggi a causa del lutto che ha colpito la conduttrice. Dopo la morte di suo fratello Evan, la Rai ha cambiato il palinsesto: ecco cosa andrà in onda oggi, venerdì 31 ottobre, al posto di La porta magica e quando è prevista la nuova puntata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Chiesa di Sant Andrea Apostolo ? Programma delle Sante Messe che saranno celebrate nel nostro cimitero nei giorni 01 e 02 Novembre ! - facebook.com Vai su Facebook
Il programma di Andrea Delogu sospeso per il lutto della conduttrice, quando torna in onda La Porta Magica - Il programma di Andrea Delogu, La Porta Magica, è stato sospeso ieri e oggi a causa del lutto che ha colpito la conduttrice ... Come scrive fanpage.it
Andrea Delogu, sospeso il suo programma La Porta Magica. I messaggi del cast di Ballando - Andrea Delogu dopo il grave lutto: la Rai ha sospeso il suo programma La Porta Magica. Da dilei.it
Andrea Delogu lascia Ballando con le stelle dopo la morte del fratello? Due ipotesi, sospeso il suo programma - La concorrente ha ricevuto la terribile notizia proprio mentre si dirigeva agli studi Rai per le prove della puntata di sabato. Secondo libero.it