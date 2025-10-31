Il programma di Andrea Delogu sospeso per il lutto della conduttrice quando torna in onda La Porta Magica

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma di Andrea Delogu, La Porta Magica, è stato sospeso ieri e oggi a causa del lutto che ha colpito la conduttrice. Dopo la morte di suo fratello Evan, la Rai ha cambiato il palinsesto: ecco cosa andrà in onda oggi, venerdì 31 ottobre, al posto di La porta magica e quando è prevista la nuova puntata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

programma andrea delogu sospesoIl programma di Andrea Delogu sospeso per il lutto della conduttrice, quando torna in onda La Porta Magica - Il programma di Andrea Delogu, La Porta Magica, è stato sospeso ieri e oggi a causa del lutto che ha colpito la conduttrice ... Come scrive fanpage.it

programma andrea delogu sospesoAndrea Delogu, sospeso il suo programma La Porta Magica. I messaggi del cast di Ballando - Andrea Delogu dopo il grave lutto: la Rai ha sospeso il suo programma La Porta Magica. Da dilei.it

programma andrea delogu sospesoAndrea Delogu lascia Ballando con le stelle dopo la morte del fratello? Due ipotesi, sospeso il suo programma - La concorrente ha ricevuto la terribile notizia proprio mentre si dirigeva agli studi Rai per le prove della puntata di sabato. Secondo libero.it

Cerca Video su questo argomento: Programma Andrea Delogu Sospeso