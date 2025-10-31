Tempo di lettura: 2 minuti “Apprendiamo con un certo stupore – dice il consigliere comunale di Napoli, Salvatore Flocco – le dichiarazioni del candidato presidente Cirielli sullo stadio Diego Armando Maradona. Sembra quasi che arrivi oggi da un’altra regione a scoprire che a Napoli esiste già un progetto concreto per il futuro dello stadio, sul quale il Comune sta lavorando con serietà e determinazione. Il Comune di Napoli, infatti, ha già avviato da tempo un percorso chiaro per la riqualificazione del Maradona, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e con il pieno sostegno delle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Il progetto per il Maradona esiste già, Cirielli arriva tardi e con le idee confuse”