Due prime squadre di calcio a 11 di Promozione e Terza categoria, due di calcio a 5 di serie A2 e D e un settore giovanile tra i più brillanti in assoluto del nostro territorio. La X Martiri è questo e molto altro, ma continua a lavorare per fornire ai propri tesserati la possibilità di crescere e migliorarsi sotto ogni punto di vista. Va in questa direzione la decisione di sposare il progetto Parma Academy e quindi affiliarsi al Parma Calcio, club che milita stabilmente nel massimo campionato e non ha bisogno di presentazioni. La settimana scorsa a Porotto si è svolto il primo incontro, al quale hanno partecipato Gianluca Baschieri (responsabile attività di base del Parma), Roberto Pirovano (responsabile Progetto Italia) e Andrea Cavalli (tecnico Parma Academy). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il progetto. Non solo prima squadra a Porotto. La X Martiri fa un accordo col Parma