Arezzo, 31 ottobre 2025 – Da Castiglion Fiorentino alla Florida, l'esperienza dei ragazzi della Valdichiana si fa strada. Prosegue con successo il progetto d' interscambio cultuale tra l'Istituto Superiore "Giovanni da Castiglione" e il West Boca Raton Community High School, Contea di Palm Beach, Florida. Dopo il viaggio in America che ha visto il supporto e la collaborazione dell'Amministrazione Comunale e una cittadina americana ormai diventata castiglionese d'adozione, Giuliana Gerace, previsto per il prossimo mese di marzo l'arrivo degli studenti americani a Castiglion Fiorentino. "Abbiamo vissuto la vera vita americana, creando rapporti speciali con persone che vivono in una realtà completamente diversa dalla nostra; non solo ci siamo divertiti ma abbiamo conosciuto un mondo differente!" Maria Sole.

© Lanazione.it - Il progetto d’interscambio cultuale tra l’Istituto Superiore “Giovanni da Castiglione” e il West Boca Raton Community High School