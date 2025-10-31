Il progetto d’interscambio cultuale tra l’Istituto Superiore Giovanni da Castiglione e il West Boca Raton Community High School

Arezzo, 31 ottobre 2025 – Da Castiglion Fiorentino alla Florida, l’esperienza dei ragazzi della Valdichiana si fa strada. Prosegue con successo il progetto d’ interscambio cultuale tra l’Istituto SuperioreGiovanni da Castiglione” e il West Boca Raton Community High School, Contea di Palm Beach, Florida. Dopo il viaggio in America che ha visto il supporto e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e una cittadina americana ormai diventata castiglionese d’adozione, Giuliana Gerace, previsto per il prossimo mese di marzo l’arrivo degli studenti americani a Castiglion Fiorentino. “Abbiamo vissuto la vera vita americana, creando rapporti speciali con persone che vivono in una realtà completamente diversa dalla nostra; non solo ci siamo divertiti ma abbiamo conosciuto un mondo differente!” Maria Sole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

